Pjanic chance Inter? Sua volontà diversa e anche il nome prioritario è un altro

Pjanic può liberarsi a zero dal Barcellona ed è pronto a tornare in Italia. Alfredo Pedullà, sul suo sito, indica che la scelta del centrocampista bosniaco è la Juventus di Allegri, con l’Inter al momento concentrata su Nandez.

OBIETTIVO NUMERO UNO – Miralem Pjanic ha scelto. Il bosniaco aspetta la Juventus dopo i contatti degli ultimi giorni con Massimiliano Allegri. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, nelle ultime settimane il centrocampista classe ’90 ha rifiutato alcuni sondaggi di squadre interessate. Pjanic sta prendendo parte al ritiro del Barcellona, ma si sente ormai un giocatore in partenza. Il club catalano deve abbassare il monte ingaggi e l’ex centrocampista di Juventus e Roma è uno dei maggiori indiziati per il taglio. Il Barcellona è infatti pronto a liberarlo senza esborso sul cartellino. I bianconeri proveranno a trovare l’accordo durante il trofeo Gamper, in programma l’8 agosto. Nell’ultima settimana Pjanic è stato accostato anche all’Inter, ma è solo una suggestione, non una vera e propria trattativa. I nerazzurri sono al completo a centrocampo e la priorità del club milanese è un’altra: Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari è in cima alla lista dei desideri dell’Inter e nelle prossime ore (vedi articolo) si proverà l’affondo decisivo per regalare il jolly a Simone Inzaghi.

Fonte: AlfredoPedulla.com