Pjanic, Barcellona gli dà la ‘carta de libertad’? Occasione Inter (e non solo)

Il Barcellona potrebbe liberare Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco potrebbe così diventare un’occasione di mercato per l’Inter.

OCCASIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, potrebbe concedere a Miralem Pjanic la “carta de libertad”, un documento con cui libererebbe il centrocampista bosniaco dando la possibilità ad un altro club di ingaggiarlo senza pagare il cartellino. In questo caso il giocatore diventerebbe un’occasione di calciomercato per Inter, Juventus ed anche per il PSG.

SOLUZIONE – Ovviamente il club blaugrana prima di compiere questo passo intenderebbe esplorare il mercato, alla ricerca di una soluzione che gli consenta di evitare un’importante minusvalenza. Infatti si ricorda che il calciatore è arrivato dalla società bianconera alla squadra catalana la scorsa stagione con una valutazione di 60 milioni di euro e 5 di bonus e ha un contratto fino al 2024.

Fonte: MundoDeportivo.com – Fernando Polo e Roger Torelló