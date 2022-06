Pjanic andrà in ritiro col Barcellona ma pensa all’addio. C’è l’Inter − MD

Pjanic, dopo il prestito a Besiktas, rientrerà nuovamente a Barcellona per iniziare il ritiro con la maglia blaugrana. Ma la sua permanenza è tutt’altro che scontata. Inter e altre due squadre hanno chiesto informazioni

INFORMAZIONI − Il nome di Miralem Pjanic circola ormai da parecchio tempo in orbita Inter. Il suo passaggio al Barcellona dalla Juventus non è stato così redditizio ai fini della sua carriera. Tanta panchina e poco ambientamento tra le fila del club catalano. Nella sua ultima stagione, Pjanic ha giocato in prestito al Besiktas. In vista della prossima annata, però, il giocatore inizierà il ritiro col Barcellona. A comunicarlo il suo agente ai microfoni del Mundo Deportivo. Quella del bosniaco i Catalogna si tratterà di una permanenza probabilmente solo temporanea. Lui si è dato tutta l’estate per poter decidere. Intanto, come riportano sempre dalla Spagna, l’Inter insieme a Napoli e Marsiglia avrebbero chiesto informazioni sul classe 1990.