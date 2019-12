Pizzarotti (pres. Parma): “Kulusevski resta!” Stop Inter pure su Darmian?

Kulusevski ieri è stato dato quasi per fatto alla Juventus (vedi articolo). Il presidente del Parma, Pietro Pizzarotti, intervistato dal quotidiano “Gazzetta di Parma” esclude però che il giocatore di proprietà dell’Atalanta possa lasciare i gialloblù già a gennaio. E a giudicare dalle sue parole si raffredda anche la pista Darmian per l’Inter.

TUTTO FERMO? – Dejan Kulusevski per diverse settimane è stato a un passo dall’Inter, poi ieri è spuntata la Juventus. Il giocatore è in prestito dall’Atalanta al Parma per tutta la stagione, perciò per trasferirsi a gennaio serve l’OK dei gialloblù. Che il presidente Pietro Pizzarotti non ha nessuna intenzione di dare: «Kulusevski fino a giugno resterà in maglia crociata. Penso sia la cosa migliore anche per lui, non solo per il Parma: sta facendo un percorso bellissimo, è nella squadra della dimensione giusta per lui, per continuare a crescere. Poi meriterà altri palcoscenici, perché è davvero fortissimo. Ma fino a giugno ce lo godiamo noi».

SALTA ANCHE L’ALTRO? – Oltre a Kulusevski, in chiave Inter si è spesso parlato di Matteo Darmian. Pizzarotti, tuttavia, parlando del mercato di gennaio del Parma fa intendere che non lo lascerà partire: «Nessuno stravolgimento, nessun colpo, l’obiettivo è allungare la rosa».

Fonte: Gazzetta di Parma – Claudio Rinaldi