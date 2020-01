Pizzarotti (Pres. Parma): “Darmian-Inter? No, resta fino a fine stagione”

Darmian sembra promesso sposo dell’Inter, ma l’affare non verrà anticipato a gennaio. Come affermato senza mezze misure da Pietro Pizzarotti, Presidente del Parma, il terzino resterà in gialloblù fino a fine stagione. Di seguito le sue dichiarazioni intercettate dagli inviati di “Sportitalia”

FERMO FINO A GIUGNO – Matteo Darmian e il possibile arrivo all’Inter già a gennaio. Pietro Pizzarotti chiaro sul futuro del terzino: «Affari in attacco? No, al momento una punta no. Karamoh sarà pronto per i primi di febbraio, abbiamo Inglese e Cornelius. Darmian a Parma fino a fine anno? Al momento con l’Inter non c’è nessun discorso in atto per lui. Il terzino rimarrà fino a giugno: nessun ragionamento con i nerazzurri, al momento».