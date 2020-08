Pistocchi: “Follia Inter, ecco le cifre del contratto di Allegri! E se Conte…”

Pistocchi – giornalista sportivo – dà per fatto l’arrivo di Allegri sulla panchina dell’Inter. Il suo commento è negativo, soprattutto in considerazione del costo complessivo dell’operazione che coinvolge anche Conte e non solo

TRIPLO ALLENATORE – Gioca d’anticipo Maurizio Pistocchi riguardo al possibile ribaltone sulla panchina nerazzurra: “Mi dicono che Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico dell’Inter. A 7 milioni di euro netti a stagione, 15 lordi. Ma se Antonio Conte non si dimette, l’Inter sino al 30 giugno 2021 avrà a libro-paga altri due allenatori (l’altro è Luciano Spalletti, ndr), dal costo esorbitante di 57 milioni di euro lordi. Una follia totale”. Questo il commento di Pistocchi, pubblicato su Twitter.