Pirola, sorpasso Salernitana sul Monza: ecco l’offerta all’Inter – TS

SORPASSO – Lorenzo Pirola è uno degli elementi in uscita dall’Inter. Sul difensore, su cui lavorava da tempo il Monza, è piombata la Salernitana che punta forte sul prodotto del vivaio nerazzurro, reduce dalla promozione in Serie A con il club brianzolo. Secondo Tuttosport, il club campano ha raggiunto un accordo con il difensore per cui sono pronti 4 anni di contratto. Adesso bisognerà limare la distanza con l’Inter: la Salernitana ha offerto 6 milioni, i nerazzurri ne chiedono 8.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini – Stefano Salandin