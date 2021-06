Pirola, come già anticipato dalla nostra redaizone la scorsa settimana, presto potrebbe lasciare ancora una volta l’Inter (vedi articolo). Su di lui, come riportato da “TuttoSport”, ci sarebbero altri due club di Serie A interessati.

LA SITUAZIONE – Anche il giovane Lorenzo Pirola rientra tra i giocatori in uscita, ma solo in prestito. Il calciatore la scorsa stagione ha giocato al Monza, che ora lo vorrebbe ancora con sé in Serie B. L’Inter valuta, anche perché altri due club in Serie A avrebbero fatto un sondaggio su di lui: Parma e Sassuolo. L’Inter dal canto suo valuta la soluzione migliore per tutti e in particolare per il ragazzo, così da poter giocare con continuità.

Fonte: TuttoSport – F.M.

