Pirola, salta il passaggio al Pescara: il Monza si tiene il gioiello dell’Inter

Lorenzo Pirola Inter

Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 di proprietà dell’Inter, non si trasferirà al Pescara. L’affare sembrava fatto, ma “SerieBnews” annuncia che il difensore rimarrà al Monza.

PERMANENZA – Lorenzo Pirola, giovane difensore di proprietà dell’Inter, sembrava pronto a seguire le orme di Sebastiano Esposito. I nerazzurri erano pronti a richiamarlo dal prestito al Monza per spostarlo in una realtà che credesse maggiormente in lui. Finora, infatti, il 18enne è sceso in campo una sola volta col Monza, per un totale di 33 minuti. Nei giorni scorsi sembrava tutto fatto per il suo passaggio al Pescara, sempre in Serie B. Tuttavia tutto sfuma nelle ultime ore. Il Monza e Christian Brocchi vogliono trattenere Pirola, per sopperire numericamente all’infortunio subito da Gabriel Paletta. L’Inter e Antonio Conte si attendono tuttavia un maggiore minutaggio per il giovane talento difensivo.