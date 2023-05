Pirola, la Salernitana è decisa a puntarci: la volontà dell’Inter − CdS

Lorenzo Pirola sta disputando una prima ottima stagione di Serie A. La Salernitana ha deciso di puntarci e presto si troverà l’accordo con l’Inter

SI VA AVANTI − Pirola sarà della Salernitana a partire da giugno, parola di Morgan De Sanctis, DS del club granata. Sousa stravede per il ragazzo di proprietà dell’Inter, con cui la scorsa estate aveva siglato un contratto fino al 30 giugno 2027. Per il riscatto servono 5 milioni di euro, altri 8 dovrebbe metterne l’Inter in caso di controriscatto. A Zhang in caso di riscatto spetterebbe il 15% sulla plusvalenza realizzata in caso di rivendita del giocatore. Dopo l’anno a Monza, con tanto di promozione in Serie A, Pirola è sbarcato la scorsa estate a Salerno. L’exploit è arrivato con Sousa. In stagione ha complessivamente maturato 21 presenze, 580 passaggi accurati (media di 27,61), 53 palloni recuperati (2,5 a partita), 82 duelli vinti (42 aerei). Ora vede anche la Nazionale maggiore.

Fonte: Corriere dello Sport − Franco Esposito