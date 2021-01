Pirola al Pescara confermato: il presidente anticipa l’annuncio ufficiale

Pirola proseguirà la stagione in prestito al Pescara. Dopo l’annuncio di stanotte (vedi articolo) è arrivata la conferma diretta anche da parte del presidente degli abruzzesi, Daniele Sebastiani, intervistato dal sito “Pescara Sport 24”.

TUTTO FATTO – Lorenzo Pirola, dopo aver giocato appena una volta in Serie B con la maglia del Monza, lascia i brianzoli. Il difensore classe 2002, di proprietà dell’Inter, si trasferirà in prestito al Pescara per il resto della stagione. È il presidente degli abruzzesi, Daniele Sebastiani, ad anticipare l’annuncio ufficiale. «Oltre a Frederik Sorensen (altro difensore già arrivato in Abruzzo oggi per svolgere le visite mediche, ndr), prenderemo Pirola», ha dichiarato.

