Pirola lascia lâ€™Inter: arriva lâ€™ultimo OK, definita la squadra

Pirola lascia l’Inter: arriva l’ultimo OK, definita la squadra

Lorenzo Pirola Inter-Pisa

Lorenzo Pirola lascerà l’Inter e si trasferirà al Monza. Ci sarebbe il via libera di Antonio Conte al trasferimento del giovane difensore

Secondo Alfredo Pedullà il giovane difensore Lorenzo Pirola lascerà l’Inter per indossare la maglia del Monza in Serie B. Ci sarebbe infatti il via libera di Antonio Conte, dopo la conferma di Andrea Ranocchia gli spazi per Pirola si sarebbero ulteriormente ristretti, da qui il via libera per la cessione in prestito.