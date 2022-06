Pirola, il Monza si allontana. Offerta della Salernitana ma a un patto – CdS

Pirola, il Monza si allontana sempre di più dal ragazzo. La Salernitana secondo il Corriere dello Sport ha fatto una proposta all’Inter, ma a un patto.

LA SITUAZIONE – Lorenzo Pirola non è stato riscattato dal Monza perché il club chiedeva uno sconto all’Inter. Dopo l’arrivo di Carboni preso dal Cagliari, la pista che porta ai brianzoli si allontana sempre di più. Secondo il quotidiano romano, però, per Pirola si fa sempre più concreta l’ipotesi Serie A con la Salernitana che ha fatto una sua proposta all’Inter. I nerazzurri come noto lo valutano 8 milioni, e lo cederebbero alla Salernitana a patto che accettino di inserire un “recompra”, cioè con la possibilità di riacquistarlo tra 24 mesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti