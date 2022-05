Pirola, il Monza pensa al riscatto dall’Inter ma a cifre diverse: le ultime – TS

Lorenzo Pirola potrebbe continuare la sua avventura al Monza. Il club biancorosso, secondo Tuttosport, potrebbe decidere di riscattare il difensore dall’Inter a cifre, però, più contenute

RISCATTO – Non solo Stefano Sensi, tra Monza ed Inter tiene banco anche la situazione relativa a Lorenzo Pirola. Il difensore, di proprietà dei nerazzurri ma in prestito in Brianza, ha fatto fatica nella sua avventura in Serie B a causa di diversi problemi fisici che gli hanno impedito di imporsi. Ma, il classe 2002, resta uno dei difensori italiani più promettenti: la scorsa estate, Galliani, si era accordato con la dirigenza dell’Inter per un diritto di riscatto fissato ad una cifra alta (7 milioni, ndr). La sensazione, spiega il quotidiano, è che l’accordo possa essere rinegoziato su altre cifre.

Fonte: Tuttosport – Gianluca Scaduto