Pirola, il Monza lavora per la conferma (con sconto): si tratta con l’Inter – CdS

Pirola è uno dei giocatori più promettenti della rosa. Di proprietà dell’Inter, il Monza ha l’opzione di riscatto ma chiede uno sconto ai nerazzurri: si tratta. Ecco le ultime secondo il Corriere dello Sport.

RICHIESTA DI SCONTO – Quale futuro per Lorenzo Pirola? Dopo una stagione altalenante per via degli infortuni, il giovane difensore ha riconquistato una maglia da titolare, soprattutto nel corso dei play-off che hanno portato la squadra in Serie A. Su di lui c’è un diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni, ma il Monza vorrebbe pagarne solo 4 e per questo chiede uno sconto all’Inter. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i due club per poter trovare la giusta formula.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli