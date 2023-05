Pirola cresce bene con la Salernitana! Formula e dettagli con l’Inter

Lorenzo Pirola è sicuramente una delle sorprese più positive della Salernitana di Paulo Sousa. Il difensore è di proprietà dell’Inter. Da capire cosa succederà in estate

LA SITUAZIONE − Buona prima stagione in Serie A per Pirola. Il difensore, classe 2002, sta giocando attualmente alla Salernitana ma è di proprietà dell’Inter. In questa annata ha collezionato 20 presenze e 2 gol con la Salernitana. Come riferisce Gianluca Di Marzio, il suo futuro è appunto legato alla Beneamata. In estate, i due club hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Per riscattarlo la cifra pattuita con l’Inter è di 5 milioni di euro, mentre i nerazzurri, per riportarlo alla base, dovrebbero versare nelle casse della Salernitana ben 13 milioni per il controriscatto. Ma nel caso in cui l’Inter dovesse decidere di farlo tornare a Milano, verrebbero versati direttamente gli 8 milioni di euro dovuti alla Salernitana.