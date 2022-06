Pirola conteso tra Monza e Salernitana. Gli scenari – CdS

L’Inter ha in mente molti colpi di mercato per il prossimo anno e vuole anche, dall’altra parte, piazzare gli esuberi incassando. Un nome in uscita è Lorenzo Pirola. Ecco le ultime su di lui.

CONTESO – Lorenzo Pirola, l’anno scorso al Monza con cui è salito in Serie A dalla Serie B, è conteso tra il club di Berlusconi e la Salernitana. A riportarlo è il Corriere dello Sport questa mattina con il difensore centrale che piace a entrambi i club. Il Monza, dal canto suo, ha un’opzione per acquistarlo visto l’accordo con l’Inter, deciderà di sfruttarla o lascerà che la Salernitana lo strappi ai nerazzurri? Di sicuro, l’Inter, ci guadagna.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti