Pirola, accordo con la Salernitana! Incontro con l’Inter programmato – GDM

Pirola, dopo la stagione trionfale al Monza neopromosso in Serie A, potrebbe cambiare squadra. Galliani, come raccolto dalla redazione di Inter-News.it, non si è sbilanciato sul possibile riscatto del difensore (vedi video). Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, la Salernitana è forte sul classe 2002

ACCORDO – Lorenzo Pirola ha conquistato la Serie A con il Monza ma la sua permanenza in Brianza non è così scontata. Secondo le ultime di Gianluca Di Marzio, la Salernitana ha trovato l’accordo con il difensore per un contratto di quattro anni. L’incontro tra l’agente di Pirola, Alessandro Buongiovanni e il nuovo direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis è stato dunque positivo, anche se va ancora limato qualche dettaglio. Ora va trovato l’accordo con l’Inter con la quale è in programma un incontro proprio in serata.