Pirlo: “Giroud-Juventus? Può servire, parlato con Paratici”. Sfida all’Inter?

Condividi questo articolo

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo lancia una potenziale sfida all’Inter su Giroud. L’attaccante francese, più volte accostato ai nerazzurri nell’ultimo anno, sarebbe anche nel mirino della Juventus. L’ha fatto intuire l’allenatore bianconero, nell’intervista a DAZN dopo il 4-1 sull’Udinese (vedi articolo).

RINFORZO IN ATTACCO? – La Juventus potrebbe muoversi sul mercato. Lo fa capire Andrea Pirlo: «L’infortunio di Alvaro Morata? Adesso valutiamo giorno per giorno come procede il suo recupero. Olivier Giroud? Ci potrebbe anche servire, però queste sono cose che Fabio Paratici sa meglio di me. Abbiamo parlato, speriamo di fare qualcosa nei prossimi giorni».