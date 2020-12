Piqué: “Messi via dal Barcellona? Decisione sua, dipenderà da una cosa”

Messi è in scadenza di contratto col Barcellona, e nel 2021 (salvo rinnovo) potrà firmare a parametro zero con qualsiasi altro club. Sull’argentino, per il quale anche negli ultimi giorni è stata rilanciata l’opzione Inter (vedi articolo), si è espresso il suo compagno di squadra Gerard Piqué, intervistato da Sky Sport.

L’AUGURIO – Lionel Messi fa sempre discutere, e ora lo fa pure in chiave mercato. La rottura di qualche mese fa col Barcellona è rientrata solo parzialmente, l’argentino resta in scadenza di contratto come svincolato principale per il nuovo anno. Gerard Piqué, presente e premiato a Dubai per i Globe Soccer Awards, ha parlato della possibilità che vada via: «Messi resta o lascia? Credo che sia una decisione che, alla fine, dovrà prendere lui. Dipenderà dalle sensazioni che avrà durante l’anno, sappiamo com’è come giocatore e come persona. Molti della squadra sono con lui da tempo, sarebbe molto duro perderlo. Speriamo alla fine che resti, però è una scelta che dovrà prendere lui».