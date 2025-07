Pioli alla domanda su Asllani: «Ti piace? Sì… Sinner tantissimo!»

Pioli non vuole parlare di mercato e anzi cambia completamente discorso quando gli viene fatto il nome di Asllani dall’Inter. L’allenatore della Fiorentina cita invece Yannick Sinner, che domenica ha trionfato a Wimbledon. Ecco cos’ha detto.

LA DRIBBLATA SU ASLLANI – Kristjan Asllani rimane un obiettivo per il centrocampo della Fiorentina, con l’Inter che ha stilato il prezzo sui 18-20 milioni di euro. Su Sky Sport 24, è stato intercettato Stefano Pioli, nuovo allenatore della Viola. Ad apposita domanda sul centrocampista albanese, Pioli ha dribblato in questa maniera cambiando completamente discorso: «Sinner tantissimo, anzi faccio i complimenti a Yannick. Ci sta regalando delle emozioni fantastiche».

RITORNO IN TOSCANA – Il centrocampista di Elbasan è cresciuto nelle ultime stagioni, ma non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in nerazzurro. Ovviamente anche la presenza ingombrante di Hakan Calhanoglu ha influito. Peraltro, complice l’infortunio del regista turco, Asllani ha preso le redini del centrocampo interista durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Adesso il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Per Asllani si tratterebbe di un ritorno in Toscana, visto che ha giocato per tanti all’Empoli. L’eventuale cessione del nazionale albanese garantirebbe un buon tesoretto all’Inter da poter reinvestire poi sul mercato in altri reparti.