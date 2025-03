Pio Esposito, svolta Inter: si tratta il rinnovo! E Inzaghi si fa un’idea

Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter in prestito allo Spezia, potrebbe presto rinnovare il contratto. I nerazzurri devono valutare il suo futuro. Ne ha parlato Biasin.

LA SITUAZIONE- Fabrizio Biasin ha parlato della situazione di Francesco Pio Esposito e dei piani futuri che ha l’Inter su di lui. Il giornalista conferma che i nerazzurri sono a lavoro per rinnovargli il contratto e blindare il giovane attaccante: «Inter ha il controllo solo su Francesco Pio dei tre fratelli Esposito, è il più giovane e sta facendo una grandissima stagione in Serie B. Da quello che so, l’Inter sta trattando il prolungamento del contratto con il ragazzo, vuole crederci e puntarci. Io penso che la miglior soluzione sarebbe portarselo a giugno al Mondiale per Club, potrebbe essere un buon banco di prova per valutare un ragazzo che ha un talento indiscutibile. Diciamo che va valutata la sua forza d’imporsi con i grandi. Simone Inzaghi deve farsi un idea precisa su questo ragazzo. Non avrebbe senso tenerlo in rosa il prossimo anno senza farlo giocare. Non è così facile vedere ventenni spendibili sul campo in una squadra che punta a vincere».

I numeri di Francesco Pio Esposito: si candida per un posto nell’attacco dell’Inter

LA STAGIONE – Francesco Pio Esposito si è messo in mostra in questa stagione di Serie B. L’attaccante cresciuto nel vivaio dell’Inter, ha realizzato 14 gol in 27 presenze con la maglia dello Spezia. Attualmente è il capocannoniere del campionato cadetto. La dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi, dovranno decidere in estate se trattenerlo all’interno della rosa del prossimo anno, o se fargli fare un’ulteriore esperienza in prestito, magari in Serie A.