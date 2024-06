Pio Esposito, spunta un nuovo club sull’attaccante dell’Inter – SI

L’Inter ha in mano un grandissimo gioiello. Su Francesco Pio Esposito è spuntato un nuovo club, spiega Alfredo Pedulla nel corso della puntata di Sportitalia.

FUTURO – Archiviata la bella parentesi con la maglia dello Spezia in Serie B, il nome di Francesco Pio Esposito è saltato alla ribalta anche in Serie A. L’attaccante classe 2005 dell’Inter continua a destare piacere per molti club italiani. Dopo gli interessi di Cagliari, Lecce e Sampdoria, un nuovo club in corsa per l’Europa quest’anno ha mostrato interesse per il giovane nerazzurro. A sondare il terreno con l’Inter è stato il Torino di Urbano Cairo. Nei prossimi giorni, ha spiegato Alfredo Pedullà a Sportitalia ci sarà la risposta definitiva da parte del più giovane dei fratelli Esposito, tutti e tre passati sotto l’ala dell’Inter.