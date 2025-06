Pio Esposito piace a mezza Serie A: l’Inter non può sbagliare la scelta!

Francesco Pio Esposito è indubbiamente uno dei giovani calciatori italiani più apprezzati a livello nazionale: l’Inter ne è consapevole, tanto da essere pronta a ponderare con attenzione la decisione futura.

GEMMA NERAZZURRA – Francesco Pio Esposito può rappresentare, per l’Inter del futuro, ciò che non è stato Mario Balotelli circa 15 anni fa. In entrambi i casi si parla di attaccanti estremamente promettenti, già in grado di incidere nel calcio dei professionisti, dalle brillanti prospettive e sul taccuino di top Club per le prestazioni e la forza mentale mostrate sul rettangolo di gioco. Una differenza, però, può determinare il distacco tra le storie dei due calciatori: l’Inter, a differenza di quanto accaduto con Balotelli, non sembra intenzionata a privarsi della presenza di Pio Esposito nelle future annate.

Pio Esposito sul taccuino di varie squadre italiane, tra cui alcune big! L’Inter studia il futuro

IL PIANO – La storia di Pio Esposito con l’Inter è destinata a proseguire perché, alle qualità tecniche e all’incidenza in zona gol viste allo Spezia, da parte del 19enne si evidenzia una maturità tale da renderne plausibile un futuro privo di intoppi. Non vi è dubbio che delle difficoltà potrebbero emergere, date le contingenze interne ed esterne con cui ogni giovane calciatore è chiamato a convivere, ma l’impostazione di fondo del calciatore campano rappresenta un importante presupposto per auspicare in un futuro da big.

IL FUTURO – Su queste basi, l’idea principale è che l’Inter non cederà alla ricca offerta del Napoli per cedere il suo giovane patrimonio. Piuttosto, i nerazzurri potrebbero optare per una cessione in prestito secco per arrivare a un obiettivo per il proprio attacco. In tal senso, l’ipotesi di una trattativa più ampia che possa portare Pio Esposito al Parma e Ange-Yoan Bonny all’Inter è tutt’altro che remota. Che quest’ultima possa effettivamente materializzarsi lo sapremo a stretto giro di posta.