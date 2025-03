Pio Esposito rinnova con l’Inter fino al 2030! Il piano del club – TS

Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter attualmente in prestito allo Spezia, sta per rinnovare con il club nerazzurro fino al 2030. Da Tuttosport viene definito il piano della società.

RINNOVO – Impossibile farsi scappare un talento del genere! Francesco Pio Esposito ha 14 gol all’attivo in Serie B ed è il capocannoniere del campionato dove è già da due anni che milita. Con lo Spezia è cresciuto e sta portando punti ai compagni in lotta per la promozione diretta in Serie A. L’attaccante classe 2005 è di proprietà dell’Inter e tornerà preso alla base. L’agente Mario Giuffredi ha annunciato ieri che rinnoverà presto il suo contratto con il club meneghino. E lo farà fino al 2030.

Pio Esposito, il piano dell’Inter per la prossima stagione

PIANO – Simone Inzaghi potrebbe avere Pio Esposito a disposizione già per il Mondiale per Club, che inizierà a giugno. L’Inter proverà in quella competizione i nomi nuovi che si giocano la possibilità di rimanere in rosa per l’anno prossimo. Esposito è uno di questi e le opzioni sono due: la permanenza all’Inter, che rimane complicata, oppure un nuovo prestito ma in Serie A. Piero Ausilio e Dario Baccin vedono nell’attaccante un futuro luminoso e stanno pianificando tutti gli step da affrontare!

