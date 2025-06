Pio Esposito rimane all’Inter! Il nuovo attacco prende forma – TS

Francesco Pio Esposito rimarrà all’Inter anche dopo il Mondiale per Club. Il nuovo attacco del club nerazzurro comincia a prendere forma, le ultime da Tuttosport.

ATTACCO – Francesco Pio Esposito ha ottenuto un’ulteriore conferma, anzi l’ha conquistata con forza e a suon di prestazioni. L’attaccante classe 2005 sarà parte del reparto offensivo dell’Inter nella stagione 2025-2026, Cristian Chivu sembra convinto e la dirigenza lo appoggia in questa scelta. Non verrà perciò acquistato Rasmus Hojlund, per cui Piero Ausilio aveva contattato il Manchester United non ricevendo sconti sui 45 milioni di euro richiesti inizialmente. Pio Esposito, a differenza del fratello Sebastiano, avrà la sua grande occasione con il club meneghino.

Pio Esposito il primo dell’attacco dell’Inter: il resto del reparto

CONFERME – Oltre a Esposito l’attacco dell’Inter sarà composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ovviamente. Ange-Yoan Bonny avrà un posto in questo reparto, a breve l’Inter chiuderà finalmente la trattativa con il Parma. 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus hanno permesso ai nerazzurri di convincere gli emiliani ad accettare la proposta economica. Il punto di domanda rimane la posizione di Mehdi Taremi, che rimane in uscita e di fronte ad un’offerta potrebbe lasciare già dopo appena un anno. Nel caso contrario sarà lui ciò che è stato Joaquin Correa per un anno.

fonte: Tuttosport – Federico Masini