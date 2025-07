Pio Esposito, rientro da sogno! L’Inter lo ha blindato

Pio Esposito rientra ad Appiano tra sorrisi e applausi: l’Inter lo considera incedibile, mentre il fratello Sebastiano è pronto a cambiare maglia. Questa la situazione legata ai fratelli.

RIENTRO – Accolto con entusiasmo e sorrisi, Pio Esposito ha fatto oggi il suo ritorno ad Appiano Gentile, pronto a iniziare la nuova stagione in nerazzurro. L’attaccante classe 2005, tra i giovani più promettenti cresciuti nel vivaio interista, è stato ricevuto con grande affetto dai tifosi fuori dai cancelli della Pinetina, segno della fiducia che l’Inter ripone in lui per il futuro.

Ritorno con entusiasmo per Pio Esposito: futuro nerazzurro blindato

FUTURO – Il club ha già dimostrato concretamente di puntare su di lui: il rinnovo firmato in primavera è stato solo il primo passo di un percorso che la società intende valorizzare. La dirigenza è infatti pronta a blindare Pio, rifiutando ogni tipo di approccio in entrata. L’idea di Marotta è quello di vederlo crescere possibilmente sotto la guida diretta del nuovo tecnico Cristian Chivu.

FRATELLI – Mentre il futuro di Pio sembra ormai saldamente legato ai colori nerazzurri, diverso il destino del fratello Sebastiano Esposito, anche lui prodotto del vivaio Inter. Dopo alcune stagioni in prestito tra Serie A e B, per il classe 2002 potrebbe essere arrivato il momento dell’addio definitivo: la società starebbe valutando offerte concrete per una cessione a titolo definitivo, con diversi club interessati.