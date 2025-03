Pio Esposito fa proseliti. Inter: l’interesse di un top club inglese!

Francesco Pio Esposito sta disputando una stagione da assoluto protagonista allo Spezia, club al quale è stato ceduto in prestito dall’Inter. Le sue prestazioni lo hanno reso attrattivo per vari club europei, tra cui uno inglese.

LA SITUAZIONE – Francesco Pio Esposito è il mattatore di questa stagione dello Spezia in Serie B, come dimostrato dai 14 gol che rendono lo stabiese di proprietà dell’Inter il capocannoniere della Serie cadetta. Di potenza, di testa, di fino, il calciatore campano sta mostrando tutte le sue doti tecniche in quella che rappresenta in maniera effettiva la stagione della sua consacrazione. Le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato l’interesse dei top club europei verso il suo profilo, con il Manchester United come pretendente seria al suo cartellino.

Pio Esposito e il possibile scenario prefigurato dall’Inter

LA POSIZIONE – In questo contesto, l’Inter sembra aver assunto con convinzione una posizione definitiva riguardo il futuro del calciatore campano. Secondo quanto riportato da fichajes.net, infatti, i nerazzurri non avrebbero alcuna intenzione di lasciar partire Pio Esposito, anche se dovessero essere inserite nel discorso cifre importanti sin dall’immediato. Il valore del bomber azzurro è destinato a crescere in maniera significativa in corrispondenza alla sua graduale affermazione nel calcio italiano. Cederlo adesso significherebbe rinunciare ad avere tra le proprie fila un calciatore destinato ad acquisire uno status sempre più importante nel mondo calcistico.