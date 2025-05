Pio Esposito, il Napoli vuole strapparlo all’Inter: pronta già un’offerta!

Occhio al futuro di Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter ma in prestito nelle ultime due stagioni allo Spezia in Serie B. Il ragazzo di Castellamare piace parecchio al Napoli fresco campione d’Italia, che arriverebbe ad offrire grandi cifre pur di strapparlo all’Inter.

NEL MIRINO – Pio Esposito autore finora di una stagione stratosferica con ben 18 gol segnati tra stagione regolare di Serie B e playoff per salire in massima serie. Pochi giorni fa, nell’andata delle semifinali contro il Catanzaro, ha realizzato una favolosa punizione ad indirizzare già il confronto. Inoltre, è stato anche pre-convocato dal CT Carmine Nunziata per la Nazionale U-21, in vista dell’Europeo di categoria che si terrà in Slovacchia. Il ragazzo è di proprietà dell’Inter. La società meneghina crede tanto al giovane del 2005 di Castellamare e a giugno capirà se portarlo con sé negli States o se lo darà alla federazione azzurra. Pio Esposito è corteggiato in Italia. Come riferisce Sportitalia, occhio al Napoli campione d’Italia. La società di De Laurentiis è pronto a sborsare cifre decisamente importanti per strapparlo a Simone Inzaghi. Si parla di circa 25-30 milioni di euro. Se il Napoli si presentasse ufficialmente al tavolo con queste cifre, allora poi spetterebbe alla Beneamata decidere sulle sorti del giocatore.