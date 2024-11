Pio Esposito nel mirino della Premier League. Inter valuta

Francesco Pio Esposito sta disputando un ottimo inizio di stagione con la maglia dello Spezia, squadra cui è stato ceduto in prestito dall’Inter. Sul suo profilo ci sarebbe l’interesse di vari club inglesi.

LA SITUAZIONE – Francesco Pio Esposito ha trovato la sua settima rete stagionale in occasione del 3-0 con cui lo Spezia, club cui l’Inter lo ha ceduto in prestito, ha sconfitto il SudTirol nell’ultima sfida di Serie B. Il talento italiano è stato protagonista del match grazie al gol con cui ha consentito ai liguri di trovare il raddoppio e all’assist con cui ha servito Luca Vagnali per il 3-0 finale. L’Inter si gode la sua crescita, consapevole del fatto che i suoi estimatori siano sempre più in aumento.

Pio Esposito, l’Inter registra i primi interessamenti dalla Premier League

NUOVO INTERESSE – Come riportato da Nicolò Schira sul suo account X, per quanto riguarda la situazione di mercato di Pio Esposito si deve prendere nota dell’interesse di alcuni club della Premier League. L’Inter valuta come procedere in vista della prossima sessione estiva di mercato. Il calciatore tornerà alla base al termine di questa stagione. Poi sarà il momento della scelta: far restare il centravanti italiano ad Appiano come quarto/quinto attaccante; cederlo in prestito per stimolarne ulteriormente il processo di crescita e maturazione; cederlo a titolo definitivo, in presenza di un’offerta ritenuta troppo conveniente per essere rifiutata.