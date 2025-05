Pio Esposito, Inter ha scelto il suo futuro! Spezia solo in un caso

Francesco Pio Esposito, dopo la grande stagione disputata in Serie B, non resterà nella Serie cadetta anche nella prossima annata: l’Inter ha un piano ben preciso riguardo il suo futuro.

IL PIANO – Francesco Pio Esposito e l’Inter vedranno incontrarsi le proprie strade, ma non è ancora questo il momento. Consapevoli della necessità di far proseguire il percorso di crescita del proprio ex canterano, infatti, i dirigenti nerazzurri non hanno dubbi su quale scelta adottare per il suo futuro. Un nuovo prestito, in questo scenario, rappresenterà lo strumento preferibile per arricchire ulteriormente Pio Esposito di quel background di valori necessario per poter recitare un ruolo da protagonista in una big. L’unica certezza, ora, è che il nuovo prestito non sarà in Serie B.

Pio Esposito, l’Inter guarda a due soluzioni in Serie A (di cui una potenziale)

LE OPZIONI – Il futuro di Pio Esposito è in questo momento in bilico tra La Spezia e un’altra piazza di Serie A. Come riferito da TuttoSport, infatti, l’Inter non esclude il terzo prestito consecutivo alla squadra ligure, a patto che essa riesca ad accedere al prossimo Campionato di Serie A. In caso contrario, la favola che ha prodotto benefici molto significativi per entrambe le parti non vivrà nuovi capitoli, almeno nel prossimo futuro. Ed emergerebbe, in via successiva, l’ipotesi Torino in tutta la sua evidenza. Con il tecnico Paolo Vanoli che accoglierebbe con favore l’ingaggio di una vera alternativa a Duván Zapata con cui dotare il suo attacco.