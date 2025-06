Pio Esposito, Inter chiara sul futuro! La posizione della dirigenza – SI

Francesco Pio Esposito è stato convocato da Cristian Chivu per il Mondiale per Club. L’attaccante torna dallo Spezia e l’Inter ha un’intenzione chiara per Gianluigi Longari su Sportitalia.

PRESTAZIONI – 19 gol al secondo anno in Serie B con lo Spezia, anche se non perfezionati con la promozione nella Serie A. La sua squadra ha perso la finale della gara di ritorno con la Cremonese per 3-2 nonostante lui stesso abbia segnato il gol della speranza nei minuti finali. Ora è tornato all’Inter ed è stato convocato per il Mondiale per Club. Questa mattina è partito con i compagni, tra cui il fratello Sebastiano: si tratta di Francesco Pio Esposito.

L’Inter crede in Francesco Pio Esposito! La volontà della dirigenza per il futuro

FUTURO – Queste prestazioni e i numeri hanno convinto l’Inter ad aver fiducia nei confronti di Francesco Pio Esposito. La dirigenza ha intenzione di trattenere l’attaccante, che comunque ha attirato numerosi club che hanno comunicato già il proprio interesse. Cristian Chivu vorrebbe testare a Milano la punta, lo ha già allenato con la Primavera nella sua ultima stagione da allenatore in nerazzurro. Stavolta lo proverà già a partire dal Mondiale per Club e Esposito ha una concreta possibilità di conquistare definitivamente l’Inter.