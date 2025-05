Pio Esposito gradito in Serie A. Inter ascolta a una sola condizione!

Francesco Pio Esposito sta disputando una stagione di livello primario con lo Spezia in Serie B: le sue estimatrici non sono poche, con l’Inter che pone una condizione per sedersi al tavolo.

INTERESSE TANGIBILE – Francesco Pio Esposito ha dimostrato, con l’annata in maglia Spezia in Serie Cadetta, di essere uno dei patrimoni su cui l’Inter può provare a costruire il suo futuro. Con la consapevolezza di quanto possa essere centrale nella squadra dei prossimi anni, la società nerazzurra non contempla minimamente la possibilità di privarsene a titolo definitivo. Ecco che, qualsiasi squadra interessata al calciatore italiano, dovrà necessariamente assumere questo concetto come punto di partenza delle trattativa col club meneghino.

Pio Esposito sul taccuino del Parma: la prima mossa e gli scenari in casa Inter

PRIMO PASSO – Sulle tracce del calciatore italiano si è mosso anche il Parma, che si è attivato con i propri rappresentanti per acquisire nuove informazioni sul suo conto. In tal senso, il giornalista Nicolò Schira ha riportato di un rappresentante dei crociati presente allo stadio Picco per assistere a Spezia-Salernitana, match vinto dai padroni di casa per 2-0. In questo scenario, l’ipotesi della permanenza di Pio Esposito in Liguria non è comunque da scartare. Se promossa in Serie A, infatti, la squadra bianconera esperirà sicuramente un tentativo per trattenere l’italiano anche il prossimo anno. Una soluzione che, probabilmente, incontrerebbe il favore dello stesso giocatore di proprietà dell’Inter.