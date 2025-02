Pio Esposito ha convinto l’Inter! I passi da fare in estate

Francesco Pio Esposito, prossimo attaccante dell’Inter. Potrebbe iniziare così il mercato estivo dei nerazzurri. I nerazzurri vogliono puntare sul talento campano che sta facendo bene con lo Spezia in Serie B.

PRESENTE – Con il mercato in fermento in vista di luglio, in casa Inter si pensa a come sistemare un super Francesco Pio Esposito. L’attaccante dello Spezia ritornerà a giugno all’Inter per partire con il gruppo negli Stati Uniti d’America per il Mondiale per Club. L’attaccante stabiese sta trascinando lo Spezia e si giocherà l’accesso alla Serie A tramite i playoff. L’Inter continua a seguirlo con attenzione ed è pronta a tenerlo in squadra visto anche la possibilità di lanciarlo dal primo minuto nella prossima stagione.

Inter, occhio a Esposito. Si vola insieme negli States

FUTURO – Nell’ultimo mercato invernale, squadre come Torino, Bologna ed Empoli si erano fatti avanti per portare Esposito subito in Serie A e dargli la possibilità di finire la stagione nel massimo campionato. L’Inter però vuole valutarlo bene in casa e dunque sarà fondamentale la trasferta negli States. Inzaghi dopo capirà il da farsi: l’idea è quello di tenerlo almeno fino al raduno per testarlo a pieno regime insieme alla squadra.