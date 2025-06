Pio Esposito allontana Hojlund! Inter ammaliata e convinta – TS

Francesco Pio Esposito ha dimostrato, grazie alle prestazioni offerte nelle prime due sfide giocate in maglia Inter, di meritarsi la riconferma nella prossima stagione. Con delle conseguenze drastiche sul fronte legato a Rasmus Hojlund.

LA DECISIONE – Francesco Pio Esposito si è preso l’Inter e non intende più lasciarla. L’impatto del giovane campano nel mondo nerazzurro è stato totalizzante, lambendo vari aspetti che riguardano sia i tifosi sia i componenti della dirigenza e dello staff tecnico meneghini. Anche grazie al feeling con Cristian Chivu, il primo esponente del mondo Inter a credere fortemente nella sua capacità di incidere a ogni livello (prima in Primavera e poi in Prima Squadra), Pio ha dato prova – a suon di gol e prestazioni importanti – di meritarsi di far parte del reparto avanzato dell’Inter della prossima stagione.

Pio Esposito nel solco di due grandi del passato: all’Inter come Adriano e Recoba

IL PARAGONE – Il percorso di Pio Esposito in queste stagioni ricorda, per certi versi, quello che portò Adriano e Álvaro Recoba a vestire stabilmente la maglia dell’Inter. Anche nei loro casi, infatti, i meneghini decisero di ricorrere ad alcuni prestiti prima di garantirgli la possibilità di imporre il proprio timbro nella Prima Squadra nerazzurra. Così, anche con Pio, l’Inter ha predisposto per lui la strategia più adeguata per arrivare alla situazione in cui ci si trova oggi. Ossia quella di un giovane già in grado di incidere con forza in maglia Inter.

IL FUTURO – Con la conferma di Pio Esposito e l’approdo di Ange-Yoan Bonny, l’Inter non andrà a rivoluzionare il suo reparto offensivo. L’attacco nerazzurro verrà infatti a completarsi con la permanenza di Mehdi Taremi o l’innesto – solo in caso di cessione di quest’ultimo – di un attaccante diverso da Rasmus Hojlund. Il dado è tratto: con un Pio così, il danese non è più un obiettivo di mercato dell’Inter.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport