Pio Esposito, l’agente Giuffredi: «Ha rinnovato con l’Inter! I dettagli»

L'agente di Francesco Pio Esposito, ossia Mario Giuffredi, ha fatto un importante annuncio sul futuro del calciatore con la maglia dell'Inter.

FUTURO LUMINOSO! – Mario Giuffredi ha fatto un annuncio importante su Francesco Pio Esposito: «Abbiamo trovato un accordo con l’Inter per il rinnovo di Pio Esposito fino al 30 giugno 2030: aspettiamo i tempi per mettere le firme e formalizzare l’accordo ma la questione è chiusa. Pio è un 2005, i club più importanti hanno fatto delle verifiche per lui, chiamandoci. Ma è molto legato all’Inter, con cui c’è sempre stato un ottimo rapporto. Ed eravamo entrambi convinti del percorso da fare: ho sempre risposto ai vari club, per cortesia, ma le idee erano talmente chiare…»

IL FRATELLO IN SERIE A – Su Sebastiano Esposito Giuffredi ha detto: «Sta facendo un’annata significativa: è arrivato a 8 gol in Serie A e un paio in Coppa Italia. Sta andando forse oltre le aspettative di un po’ tutti. Sebastiano ha avuto anni difficili, era importante confrontarsi con la Serie A ed è salito sul treno della rivalutazione, da che era un giovane. Però deve capire che deve finire bene e i mesi più importanti sono marzo, aprile e maggio: se fa doppia cifra e salva l’Empoli, significa che sul treno ci è salito e avrà un mercato di un certo tipo; altrimenti non potrà arrivare a destinazione»