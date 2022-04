Pinto: «Veretout rottura? No, è dentro il progetto». L’Inter lo tiene d’occhio

Inter, Veretout può uscire in estate dalla Roma. Il centrocampista francese sembra in rottura con la società giallorossa anche se il General Manager Thiago Pinto ha provato a spegnere le voci

NO MERCATO − Su Dazn, Pinto ha risposto così alla domanda su Veretout in orbita Inter: «Jordan Veretout in rottura? No, adesso non è disponibile adesso ma speriamo possa tornare prima possibile. È stato un giocatore importante in questi ultimi anni, lo aspettiamo per migliorare la squadra con la sua qualità e raggiungere gli obiettivi. È dentro il nostro progetto».