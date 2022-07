Pinamonti vuole solo l’Atalanta! Inter dice no a una proposta di scambio – CdS

Pinamonti ha rifiutato l’offerta della Salernitana (che aveva già trovato l’accordo con l’Inter). Il calciatore, come sottolineato dal Corriere dello Sport, vuole solo l’Atalanta.

PROPOSTA DI SCAMBIO – Andrea Pinamonti prende ancora tempo e aspetta solo l’Atalanta. Rifiutata l’offerta della Salernitana che intanto aveva trovato l’accordo con l’Inter per quanto riguarda la cifre e il diritto di recompra in favore del club, fattore importante richiesto dalla società. L’Atalanta, invece, aveva proposto uno scambio di prestiti con Demiral, ma in quel caso è stata l’Inter a rifiutare l’offerta dei bergamaschi. Si attendono sviluppi a partire già dalle prossime ore, considerando l’avvicinamento alla prima giornata di campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti