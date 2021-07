Pinamonti via per Keita? Tre certe su di lui, tutte con lo stesso problema – SI

Pinamonti può essere l’uscita per permettere a Keita di tornare all’Inter (vedi articolo). Secondo quanto detto su Sportitalia da Alfredo Pedullà, però, le squadre che lo vogliono hanno tutte lo stesso problema.

ENTRATA E USCITA – Alfredo Pedullà ritiene che le parole del pomeriggio di Federico Pastorello (vedi articolo) siano affrettate: «Ha un po’ corso, probabilmente per la necessità che ha di piazzare Keita Baldé Diao senza fare Ferragosto. Quando gli hanno chiesto di Keita ha detto che hanno parlato di lui e che all’Inter piace e interessa molto. Secondo me ha corso un po’ troppo: non dipende solo da lui e da Keita, che farebbero di corsa quest’operazione. Dipende dalle entrate e dalle uscite, nel caso specifico l’uscita dovrebbe essere Andrea Pinamonti. Ha un contratto di due milioni a salire, più bonus che lo portano a guadagnare una cifra vicina ai tre milioni. Oggi, se dovessimo parlare di società interessate, potremmo parlare di cinque o sei squadre fra cui Spezia, Venezia ed Empoli. Ma l’Inter dovrebbe contribuire all’ingaggio, e non può contribuire sempre. Se dovesse sistemarsi la situazione di Pinamonti, oggi forse un po’ troppo complicata, ci sarebbero i margini per accontentare Simone Inzaghi che conosce bene Keita dai tempi della Lazio».