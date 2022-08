Pinamonti via dall’Inter, c’è l’incastro per il passaggio al Sassuolo – CdS

Pinamonti è uno dei due nomi individuati dall’Inter per fare cassa evitando di cedere i big (vedi articolo). Il Corriere dello Sport dettaglia come si può chiudere la trattativa con il Sassuolo.

TRIANGOLAZIONE DI MERCATO – Andrea Pinamonti può lasciare a breve l’Inter per il Sassuolo. L’operazione per l’attaccante classe ’99, secondo il Corriere dello Sport, è direttamente collegata a quella per Giacomo Raspadori al Napoli. Su quest’ultimo dopo l’incontro di venerdì oggi previsti solo contatti telefonici, ma la sua volontà è di trasferirsi in azzurro. Resta però distanza fra domanda (quarantadue milioni più le commissioni) e offerta (venticinque-trenta milioni). Pinamonti, invece, al Sassuolo ha già detto sì.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti