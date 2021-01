Pinamonti via dall’Inter, doppia richiesta: una estera. Torna Esposito

Andrea Pinamonti Inter

Pinamonti è in uscita dall’Inter, non avendo quasi mai giocato in questo inizio di stagione. Gianluca Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, parla anche di Esposito di ritorno alla SPAL. Anche oggi non ha giocato (vedi articolo).

ATTACCO GIOVANE – Gianluca Di Marzio conclude le notizie di giornata: «Tornerà Sebastiano Esposito dalla SPAL, perché non ha trovato spazio. Per Andrea Pinamonti c’è una richiesta del Benevento, che ha un contatto diretto con l’Inter. Prestito con diritto di riscatto a quindici milioni, c’è anche l’Eintracht Francoforte ma il giocatore non è convinto di andare all’estero. Aveva già detto no al Lille».