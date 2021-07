Pinamonti via in prestito? Due club lo vogliono ma il nodo è l’ingaggio – TS

Pinamonti può lasciare l’Inter ma il problema fondamentale, secondo quanto riportato da “TuttoSport” è legato all’ingaggio. In Serie A due club lo seguono.

IN PRESTITO – Simone Inzaghi, come riportato questa mattina tra le colonne di “TuttoSport”, ha già deciso di non puntare su Andrea Pinamonti in vista della nuova stagione. Il calciatore è libero, dunque, di cercare una sistemazione altrove. Il suo problema principale, però, ad oggi, è rappresentato dal suo ingaggio. Due club su tutti in Serie A lo vogliono, il Cagliari, soprattutto qualora dovesse partire Simeone, e l’Empoli di Andreazzoli. Senza l’aiuto dell’Inter sotto il punto di vista economico dell’ingaggio, sarà difficile liberarsi dell’attaccante.

Fonte: TuttoSport