Pinamonti, tris di squadre su di lui. Inter, ostacolo insuperabile?

La stagione di Pinamonti e del Genoa non sta andando come ci si aspettava. L’attaccante classe 1999 non ha convinto e potrebbe lasciare i rossoblù. Diversi però gli ostacoli sulla sua strada

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a “Sky Sport 24”: «Ci sono diverse squadre su Pinamonti, ma il giocatore è al Genoa in prestito con obbligo di riscatto quindi i nerazzurri lo hanno messo già a bilancio per gli obblighi del Fair Play Finanziario. Sull’attaccante ci sono SPAL, Parma e Cagliari ma chi lo vuole deve comprarlo e poche squadre possono fare questa operazione a gennaio».