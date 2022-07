Pinamonti, tra Monza e Atalanta il terzo gode? Resista una possibilità – Sky

Andrea Pinamonti è in uscita dall’Inter e per lui c’è la fila di squadre pronte a ingaggiarlo, su tutte Atalanta e Monza, ma secondo quanto riportato da Sky Sport lui riflette e prende tempo. Una squadra in particolare, però, potrebbe ripresentarsi.

RITORNO – Andrea Pinamonti con l’imminente inizio del campionato di Serie A, presto prenderà una decisione riguardo il suo futuro. Tra i tanti club interessati, soprattutto Atalanta e Monza, con Sassuolo sullo sfondo. Ma in realtà ci sarebbe un’altra terza/quarta squadra che inizialmente si era fatta avanti per lui ed è la Salernitana. Proprio i granata adesso sognano il colpo e potrebbero ripresentarsi con un’altra offerta.