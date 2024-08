Pinamonti può tornare d’attualità per l’Inter? Occhio a un segnale

Pinamonti è uno dei giocatori cresciuti nel vivaio dell’Inter che, in caso di volontà di inserire un quinto attaccante, potrebbero far comodo anche in ottica liste. La sua posizione al Sassuolo è delicata: un fattore da tenere in considerazione.

LA POSSIBILITÀ – L’Inter deve valutare bene cosa fare in attacco. L’infortunio di Mehdi Taremi, unito ai dubbi su Marko Arnautovic, non lascia certezze in vista della nuova stagione. Forse è l’unico vero ruolo scoperto, anche più del famoso braccetto di sinistra. Anche perché nell’amichevole di venerdì contro il Pisa gli ectoplasmatici Joaquin Correa ed Eddie Salcedo hanno dimostrato di essere del tutto inadeguati alla causa. Fra i nomi per un quinto attaccante sono circolati quelli di Federico Bonazzoli e Andrea Pinamonti, soprattutto perché cresciuti nel vivaio dell’Inter e quindi inseribili nelle liste per Serie A e Champions League senza “sprecare” uno slot. Se Bonazzoli sta andando alla Cremonese, su Pinamonti ci sono altri sviluppi.

Pinamonti in uscita dal Sassuolo, l’Inter può approfittarne?

SICURA CESSIONE – Questo pomeriggio, il Sassuolo ha giocato in amichevole col Monza. La partita è finita 2-2 e, lato biancorosso, una delle notizie ha riguardato l’impiego dell’ex Inter Stefano Sensi pur non essendo sotto contratto. Mentre nei neroverdi, attesi fra due settimane dalla Serie B dopo la recente retrocessione, erano fuori Pinamonti, Andrea Consigli e Stefano Turati. Tutti e tre sono al momento esclusi dalla squadra di Fabio Grosso perché sul mercato, in attesa di cessione. E qui può entrare in corsa l’Inter, che nel caso in cui non dovesse trovare profili giusti per l’attacco può tenere in considerazione il nome di Pinamonti. Il problema però è legato all’ingaggio, perché guadagna 2,4 milioni di euro netti a stagione. Ma, non dovessero esserci opzioni migliori a fine mercato, Pinamonti potrebbe diventare un’occasione magari a prezzo di saldo.