Pinamonti, torna in pressing anche il Cagliari. E l’Empoli aspetta – SI

L’Inter ha vinto 4-0 all’esordio contro il Genoa ma il mercato non è ancora finito. Ieri in campo non si è visto Andrea Pinamonti con Simone Inzaghi che ha inserito nella ripresa Martin Satriano. Pinamonti lascerà Milano? Empoli e Cagliari sono in pressing, ecco le ultime.

RITORNO – Come detto l’Inter ha avuto un ottimo esordio contro il Genoa a San Siro con i suoi tifosi a guardarli. I nerazzurri sono però sempre attivi sul mercato con la dirigenza che cerca un nuovo attaccante e cerca di piazzare qualche colpo in uscita. Pinamonti ieri non ha giocato neanche un minuto contro il Genoa e il suo addio sembra scontato. Due le squadre, secondo Alfredo Pedullà di ‘Sportitalia’, interessate. L’Empoli è in forte pressing sul classe ’99 con i toscani che lo hanno seguito da tempo e attendono una sua risposta (il giocatore chiede 48 ore di tempo). Intanto però è tornato forte su Pinamonti anche il Cagliari che ha come priorità Sam Lammers dell’Atalanta (vedi articolo) ma che vorrebbe anche il nerazzurro per rinforzare l’attacco di Semplici.

