Pinamonti torna all’Inter a fine stagione, i dettagli – TS

“Tuttosport” scrive che Pinamonti tornerà all’Inter la prossima estate. Il giovane attaccante è del Genoa, ma i club sono già d’accordo.

RITORNO ESTIVO – L’Inter a fine stagione dovrà completare il suo attacco, reparto in cui solo Lukaku è certo della permanenza. Per questo oltre a seguire Giroud a fine stagione l’Inter dovrebbe riabbracciare anche Andrea Pinamonti. Il giovane prodotto del vivaio è stato ceduto l’estate scorsa al Genoa in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni. Fra i due club c’è un gentleman agreement per il riacquisto dell’Inter fissato a 20 milioni.