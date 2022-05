Pinamonti, stagione super con l’Empoli. Destino con l’Inter già segnato – TS

Andrea Pinamonti sta disputando un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli. Tredici reti stagionali: l’Inter detentrice del suo cartellino, secondo Tuttosport, ha due alternative per l’attaccante

CESSIONE – Andrea Pinamonti sta disputando una stagione di ottimo livello. L’attaccante, in prestito all’Empoli ma di proprietà dell’Inter, nella sfida di ieri ha segnato il suo tredicesimo gol stagionale in Serie A. Numeri importanti, con il giovane attaccante che ha stupito tutti per la crescita esponenziale. I nerazzurri, secondo Tuttosport, hanno in mente due opzioni per l’attaccante, valutato dall’Inter non meno di 30 milioni: cessione a titolo definitivo in Serie A o inserimento in qualche scambio. In tal senso torna in auge il nome di Gianluca Scamacca: con l’attaccante ex Roma a Milano, Pinamonti potrebbe compiere il percorso inverso.

Fonte: Tuttosport – F.M