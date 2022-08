Pinamonti, sorpasso Sassuolo sull’Atalanta: attesa offerta all’Inter – TS

Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, il Sassuolo ha superato la concorrenza dell’Atalanta ed è pronto all’affondo decisivo

INCONTRO – Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l’Inter. Tramontata la pista Salernitana, secondo quanto riporta Tuttosport, sono in netta ascesa le quotazioni del Sassuolo, pronto all’affondo per l’attaccante prodotto della primavera nerazzurra. Il club neroverde, una volta ceduto Raspadori al Napoli, proverà a chiudere per l’attaccante con l’Inter che per il cartellino continua a chiedere non meno di 20 milioni. Superata, quindi, la concorrenza dell’Atalanta, da tempo al lavoro sul giocatore.

Fonte: Tuttosport – F.M