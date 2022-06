Pinamonti, si muove la Fiorentina! Inter vuole monetizzare: la richiesta – TS

Andrea Pinamonti sembra destinato a lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, per l’attaccante è forte l’interesse della Fiorentina di Italiano

RICHIESTA – Andrea Pinamonti rientrerà all’Inter dopo il prestito all’Empoli. In Toscana, l’attaccante ha disputato un’ottima stagione, conclusa con ben 13 reti e 2 assist all’attivo. Secondo Tuttosport, sull’attaccante nerazzurro avrebbe messo gli occhi la Fiorentina. Secondo il quotidiano, Pinamonti possiede tutte le caratteristiche ideali per essere il profilo giusto per il tecnico della squadra viola (Italiano, ndr) ed il suo calcio. L’Inter, che vuole monetizzare dalla sua cessione, valuta il calciatore non meno di 16-17 milioni di euro. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Fonte: Tuttosport – Ciullini-Lanzo